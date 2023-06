Condominio intollerante col bimbo autistico 

Bologna. Una diffida - ricevuta nelle scorse settimane - è stata inviata da un legale per conto di alcuni vicini di condominio che lamentano una situazione di disagio e l'impossibilità di godere serenamente dei propri spazi domestici a causa delle «urla e rumori molesti» che arrivano dall'abitazione in cui vive un bambino affetto da autismo. Destinataria dell'atto - di cui ha dato conto per primo “Il Resto del Carlino” - una famiglia residente, da tre anni, in uno stabile di Casalgrande, nel Reggiano, composta da papà, mamma e due bambini: una di 4 anni e uno di 7 affetto da disturbo dello spettro autistico.

Le proteste

Il documento spedito dall'avvocato- che assiste i condomini della famiglia, una coppia di pensionati e una giovane donna - rimarca una situazione di «disagio» che va avanti da anni e che nelle fasi di «acutizzazione del problema», avverte il legale, fa sì che «per i miei assistiti sia impossibile vivere in casa propria». Anche perché in aggiunta ai rumori di mobilio spostato, passi e alle urla del bambino, viene sottolineato, «si avvertono anche le grida dei genitori, della madre in particolare».

Mano tesa

Cose che finiscono nel documento preparato dal legale il cui «scopo principale - chiarisce - era l'apertura di un tavolo di dialogo. In prima battuta fra i signori genitori condomini e i miei clienti che si sono rivolti a me dopo diversissimi tentativi durati anni nei quali hanno coinvolto, giustamente, l'amministratore di condominio» perché in questa vicenda «non si parla di disabilità. Stiamo parlando di diritti: diritto sicuramente ad essere aiutati per quanto riguarda la fragilità ma anche diritto dei miei clienti a vivere con un minimo di serenità. Abbiamo offerto disponibilità anche a titolo personale: parliamoci, cerchiamo di capire come risolvere il problema. Mi riferisco ad un aiuto qualificato offerto dal Servizio Sanitario - sottolinea il legale - non tanto per il bambino, immagino bene che il bambino sia seguito ma per i genitori. Che forse saranno davvero esausti. Un qualche strumento va adottato perché tutti hanno diritto di vivere serenamente».