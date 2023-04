Condominio, interviene il giudice 

Diego Pinna, amministratore della Ginevra immobiliare, spiega i motivi del ricorso: «Ruggeri, eletto per la prima volta nel 2017, ha amministrato per quattro anni di fila senza avere la maggioranza legale, composta da 500 millesimi più 1. Con la maggioranza relativa un amministratore può solo occuparsi delle questioni ordinarie e di problemi urgenti: vorrei ricordare che già nel 2019 l’elezione di Ruggeri venne annullata dal tribunale. A breve ci sarà il passaggio di consegne con il nuovo amministratore, che entrerà in possesso di tutta la documentazione».

Dal 2017, il condominio, composto da 400 proprietà immobiliari a ridosso del mare, è guidato da Giovanni Ruggeri, che nelle assemblee riunite nel 2018, 2020 e 2021 ha sempre ottenuto la maggioranza delle preferenze, senza tuttavia raggiungere il quorum: una gestione in regime di prorogatio che di fatto ha portato alcuni residenti a chiedere l’intervento del tribunale per individuare, come prevede la legge in questi casi, un nuovo amministratore.

Il Tribunale di Cagliari ha scelto il nuovo amministratore di Maddalena spiaggia: dopo il ricorso presentato dai residenti Bruno Baldussu, Gino Salvatore Mereu e dalla Ginevra immobiliare, il collegio presieduto dalla giudice Maria Grazia Cabitza ha chiamato alla guida del condominio Pierpaolo Pambira.

Il giudizio

Il ricorso

Diego Pinna, amministratore della Ginevra immobiliare, spiega i motivi del ricorso: «Ruggeri, eletto per la prima volta nel 2017, ha amministrato per quattro anni di fila senza avere la maggioranza legale, composta da 500 millesimi più 1. Con la maggioranza relativa un amministratore può solo occuparsi delle questioni ordinarie e di problemi urgenti: vorrei ricordare che già nel 2019 l’elezione di Ruggeri venne annullata dal tribunale. A breve ci sarà il passaggio di consegne con il nuovo amministratore, che entrerà in possesso di tutta la documentazione».

Per Bruno Baldussu la gestione di "Maddalena spiaggia” sarebbe stata carente per diversi motivi: «Le cause che ci hanno indotto a richiedere al tribunale un amministratore giudiziale al posto di Ruggeri sono molteplici, su tutte la sua incapacità gestionale e contabile, ben lontana da quella di un buon padre di famiglia, le liti giudiziarie che hanno creato costi per il condominio, una politica di denigrazione sui social da lui gestiti nei confronti di chi dissentiva dal suo modo di operare. Con la nomina dell’amministratore giudiziale da parte del Tribunale sono sicuro che il condominio rientrerà nella legalità, e verrà garantito il rispetto delle regole e delle persone che sono la base per una convivenza civile, venuta meno anche con l'amministrazione comunale».

L’amministratore

Pierpaolo Pambira, fresco di nomina, è pronto a mettersi al lavoro: «Seguirò le procedure imposte dal Tribunale, e se troverò ostacoli da parte dell’ex amministratore adotterò le dovute misure di legge. Inizialmente sarà mio compito verificare le attività condotte in regime di prorogatio, e mi adopererò per riportare la concertazione tra pubblico e privato, e la tranquillità nel condominio».

Giovanni Ruggeri non si considera affatto un ex amministratore e assicura che manterrà i pieni poteri sino alla sentenza dell’appello: «Qualcuno ha voluto raggiungere un risultato che attraverso il voto democratico non avrebbe mai ottenuto. Trovo incredibile che poche persone si arroghino il diritto di decidere per la maggioranza dei residenti: il 23 aprile convocherò l’assemblea, vedremo cosa decideranno di fare i condomini».

