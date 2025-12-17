Condomini, la riforma: albo per amministratori e laurea obbligatoria 

Addio ai condomini amministratori degli stabili e ai vicini di casa che organizzavano le assemblee in cortile o addirittura in soggiorno. Approda alla Camera il disegno di legge di riforma della normativa sui condomini che, in 17 articoli, contiene alcune novità e ha già provocato qualche polemica tra gli operatori del settore.

Gli amministratori dovranno essere laureati e viene istituito al Mimit un albo per questa professione e la figura del revisore (indispensabile quando i condomini sono più di 20), considerato, si legge nel testo, che «il 35% del contenzioso civile in Italia è rappresentato da controversie condominiali e, tra queste, le impugnazioni dei rendiconti e i procedimenti per la riscossione forzosa dei contributi condominiali rappresentano una parte sempre più significativa».

Il provvedimento

Previsto inoltre il divieto dei pagamenti in contanti, «eseguiti su specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio medesimo». Occhio poi ai debiti: in caso di morosità, «i creditori possono agire sulle somme disponibili sul conto corrente condominiale per l'intero credito vantato e, in via sussidiaria, sui beni dei condomini nella misura della morosità di ciascuno».

All'articolo 3 si prevede inoltre come «le informazioni relative alla sicurezza delle parti comuni dell'edificio siano verificate e certificate» da una società specializzata. Più facile il rinnovo dell'incarico per l'amministratore, automatico ogni anno a meno di parere contrario dell'assemblea. No, invece, al rinnovo automatico del revisore, in carica 2 anni.

La scelta

Il ddl intende dare l'addio alla figura «ormai anacronistica del condomino-amministratore senza formazione, che non può più garantire gli interessi del condominio e degli altri soggetti coinvolti e che, ciò nonostante, ancora oggi può occuparsi della gestione di immobili anche molto complessi, con conseguenti e gravose responsabilità».

Il ddl 2692, a firma di Elisabetta Gardini e altri 9 deputati, preoccupa gli amministratori: prevedono oneri in più, non solo economici, per tutti. Sulla sicurezza, poi, l'amministratore rischia spesso di essere sottoposto a procedimento penale anche se privo dei poteri necessari per prevenire situazioni di pericolo. Per questo, la riforma prevede concreti poteri di intervento sulle opere necessarie di messa a norma degli impianti comuni.

