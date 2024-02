Condomini al verde, condannata 

Un vortice di giro conti, per pagare con i soldi di un condomino le spese di un altro e un altro ancora, sino a creare un buco di quasi 400 mila euro. Soldi che solo in parte, 66 mila euro in un caso e 10 mila euro in un altro, a fronte di prelievi rispettivamente di 93 mila e 60 mila euro, sarebbero ritornati nei conti correnti giusti. Ma alla fine l’ammanco complessivo contestato all’amministratrice di condomino Patrizia Carbonelli sarebbe di 318 mila euro e spiccioli. Soldi spariti da tre condomini diversi di Nuoro. Mentre altri due condomini non hanno visto i conti. Un ammanco che ieri l’ha portata a rispondere, davanti al gup del tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, di appropriazione indebita. La donna, difesa da Monica Macciotta, è stata giudicata col rito abbreviato e, usufruendo dello sconto di un terzo della pena per la scelta del rito, è stata condannata a 2 anni e 4 mesi.

Le contestazioni

La vicenda era stata ricostruita dalla compagnia della Guardia di finanza di Nuoro, dopo la denuncia di alcuni condomini in seguito alle richieste di pagamenti pervenute da appaltatori che ai palazzi della città avevano fornito servizi ed eseguito lavorazioni non saldate. Per l’accusa, rappresentata dal pm Riccardo Belfiori, la donna in alcuni casi aveva eseguito prelievi dai conti non giustificati con le spese riferibili al condominio, in altri aveva spostato somme di denaro dal conto di un condominio a quelle di un altro, per pagare fatture e spese del secondo. Dal condominio “Manca” di via Convento erano sparti 93 mila euro, poi parzialmente rifusi con 66 mila euro. Lo stesso nel condominio “Comunione Catgiu”, in via Lombardia, dove sono uscite somme ingiustificate per 60 mila euro e rientrate circa 11 mila, mentre nel condomino “Lamarmora” sono spariti 241 mila euro. Ammanchi avvenuti tra il 2016 e il 2020. Dei condomini “Sant'Onofrio”, in via Leonardo da Vinci e di quello di via Borrotzu, invece, l’amministratrice, non ha mai fornito bilanci straordinari, movimenti bancari e contratti di appalti con terzi.

La difesa

Secondo la tesi della difesa era solo una gestione confusa, più che appropriazione voluta, per coprire spese e ammanchi di cattivi pagatori. Le querele non sarebbero state valide e mancava il dolo di appropriazione, perché la donna spostava i soldi per coprire le spese.

RIPRODUZIONE RISERVATA