«Condizioni sanitarie precarie» 

L’associazione “Luca Coscioni” raccoglie un appello dei detenuti del carcere di Badu ’e Carros che denunciano una situazione piena di criticità e sollecita le autorità sanitarie a fare un sopralluogo nel penitenziario. La lettera dei detenuti parla di pessime condizioni igieniche e strutturali. «L’istituto - spiega l’associazione che annuncia iniziative anche legali - è caratterizzato da criticità relative alla qualità delle acque, che pregiudicano la preparazione degli alimenti oltre che l’igiene personale e la pulizia degli indumenti. A ciò si somma l’esiguità del regime alimentare non in grado di provvedere alle necessità derivanti da allergie e intolleranze».

«Quel che appare più grave - dice l’associazione - è l’assenza di un’adeguata offerta sanitaria. Da mesi mancano il dentista e dermatologo e, scrivono i detenuti, “si va avanti con antidolorifici e siringhe”. Queste carenze aggravano le difficoltà riscontrate nella prenotazione di visite specialistiche esterne». Si aggiunge un clima di tensione, secondo la lettera dei detenuti. L’associazione parla di «violazione delle finalità rieducative e di reinserimento sociale proprie dell’istituzione penitenziaria». A fine 2024, l’associazione aveva ricevuto le relazioni delle Asl da cui emergeva un quadro meno problematico.

