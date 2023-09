«Condizionatori nuovi già da sostituire» 

«Novanta mila euro del Pnrr destinati all'impianto di climatizzazione della nuova biblioteca di via Pertini». Ad accendere i riflettori sulla variazione di bilancio i gruppi all’opposizione “Quartucciu nel cuore” e quello misto.

L’attacco

«È un edificio pubblico non propriamente di recente realizzazione, ma pur sempre di nuova apertura e pensare che si debbano spendere fondi statali per mettere in sicurezza un impianto già collaudato fa riflettere», attaccano i capigruppo della minoranza Michela Vacca e Franco Paderi, «così come lasciano di stucco le dichiarazioni dell'assessore Walter Caredda in Consiglio comunale, in cui ha affermato che quel tipo di impianto di condizionamento realizzato a pavimento non è adeguato all’utilizzo della struttura ed è necessario rivederlo per rendere la biblioteca “agibile senza inconvenienti”».

I dubbi

Davanti a queste parole i consiglieri si domandano se si tratti di un errore progettuale o di una pecca dell'impianto. «Entrambe le circostanze sarebbero gravi in quanto l'impianto è stato certificato: in fase di collaudo le prove sono state fatte?», chiedono. «Oppure, forse, l'impianto di condizionamento non ha retto le alte temperature di questa estate? Questo, però, vuol dire che nel dimensionamento dello stesso non sono state adeguatamente valutate tutte le situazioni di criticità, che in Sardegna non sono proprio impreviste e imprevedibili», aggiungono, evidenziando che si tratta di risposte che il settore patrimonio potrebbe dare, ma che a chiedere il finanziamento e a prendersi in carico la manutenzione della biblioteca è l'assessorato ai lavori pubblici.

Le competenze

«È stato istituito il settore patrimonio con l'obiettivo di rendere maggiormente efficiente l'uso e la gestione dei beni patrimoniali dell'Ente, compresa la biblioteca. A questo fa capo anche la manutenzione degli immobili e degli impianti, ma non si capisce perché queste attività gravino ancora sui lavori pubblici», incalzano, «i lavori pubblici sono stati privati di risorse umane, strumentali ed economiche per trasferirle al patrimonio, ma continua di fatto a sostituirsi negli adempimenti propri di quest’ultimo, con grande plauso per l'abnegazione e la professionalità del responsabile dei lavori pubblici. L'attività del settore patrimonio-cantiere sembra attestarsi esclusivamente al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni culturali e sportive».

L’assessore

Tirato in ballo, l’assessore ai lavori pubblici Walter Caredda afferma: «Con il mio intervento ho evidenziato che si sono verificati degli inconvenienti non prevedibili, riscontrati in questi mesi estivi a causa delle alte temperature, come per esempio la presenza di condensa nel pavimento di alcune stanze», ricordando che non esiste ancora alcun progetto e che il finanziamento rientra nel bilancio 2024 ed è di competenza dei lavori pubblici. «Non è una manutenzione e non rientra nelle competenze del patrimonio, che, invece, prende in carico le strutture una volta realizzate e ne gestisce l’utilizzo o l’affidamento a terzi».

