“Condivisione” nella scalinata della chiesa  

“Condivisione” è il titolo dell'opera di Giorgio Casu, che sarà inaugurata prima di Pasqua con un dipinto su 74 tavole nella scalinata della chiesa di Santa Lucia, nel centro storico. Il tema, quest'anno dedicato alla pace, è sviluppato dall'artista guardando al «diritto di esistere nella diversità» afferma Casu. «Così, ho scelto di raffigurare una ragazza con un libro in mano lungo la scalinata. Qui, Alice è una donna che non ha paura di mostrare le proprie passioni e la ricerca della propria identità. Questa ricerca dovrebbe essere un diritto assoluto e non un lusso, o una negazione culturale. Con questo diritto arriva anche il dovere della capacita di rapportarsi all’altro, diverso o simile, per cercare una via comune di pace e integrazione nel mondo che condividiamo». Si dichiara «entusiasta» Valentina Geromino, delegata alla Cultura, nel vedere Giorgio Casu all’opera «ancora una volta, dopo il grande successo di visitatori che ha portato nel centro storico con il progetto del 2021». (c.ro.)

RIPRODUZIONE RISERVATA