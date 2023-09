Condannò la guerra: va in Siberia 

Mosca. Siberia, cioè la classica destinazione per annientare dissidenti e oppositori. Lì, a 2.700 chilometri da Mosca nel carcere di massima sicurezza di Omsk, è stato trasferito Vladimir Kara-Murza. Venticinque anni di prigione per “tradimento” e per aver denunciato la guerra di Mosca all'Ucraina che l'oppositore dalla doppia nazionalità russa e britannica, affetto da una polineuropatia dovuta a due tentativi di avvelenamento, dovrà scontare in una colonia penale. Un luogo in cui le condizioni di detenzione sfuggono a ogni tutela dei diritti umani elementari.

Lungo trasferimento

Il viaggio, si amareggia l'avvocato di Kara-Murza, Vadim Prokhorov, «nel XXIesimo secolo è durato non meno di tre settimane» durante le quali l'oppositore è stato mantenuto per giorni in una cella d'isolamento a Samara, nel centro della Federazione. Una pratica abituale nei trasferimenti di prigionieri che devono scontare pene pesanti come quella di Kara-Murza, arrivata dopo un processo che lo ha ritenuto colpevole della diffusione di “false informazioni” sull'esercito russo e di aver tenuto rapporti “con una organizzazione illegale”. È la condanna più pesante inflitta negli ultimi anni a un oppositore, peggiore di quella a 19 anni per Aleksei Navalny. Putin ha azzerato tutte le voci di dissenso, ma la manovra a tenaglia sulla società russa guarda anche al futuro.

La guerra insegnata

L'indottrinamento guerrafondaio parte ormai dall'asilo. Nelle scuole russe, i piccoli in uniforme fanno le prime prove di marcia. Ai più grandi s’insegna come scavare trincee, lanciare granate e sparare utilizzando le munizioni vere. È una modifica strutturale, dopo una legge firmata da Putin che introduce un corso obbligatorio: “Fondamenti di sicurezza e difesa della madrepatria”. Il ministero dell'Istruzione ha promosso escursioni in unità militari, giochi sportivi militari, incontri con militari e veterani e lezioni sui droni.

I finti negoziati

Intanto, dopo la batosta di Sebastopoli con l'affondo ucraino che ha quasi decapitato i vertici della flotta russa del Mar Nero, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha ribadito la linea di Mosca di opposizione a una tregua, ma di generica disponibilità a una trattativa: «Pronti per i negoziati, ma non prenderemo in considerazione un cessate il fuoco: ci avevamo pensato una volta, ma ci avete ingannati», ha detto in conferenza stampa all'Assemblea generale dell'Onu.

RIPRODUZIONE RISERVATA