La Cassazione conferma la condanna a 5 anni 6 mesi per l’ex coordinatore del Pdl Denis Verdini per bancarotta fraudolenta della Società Toscana di Edizioni, che pubblicava il Giornale della Toscana. Il pg chiedeva l’annullamento della sentenza d’appello ma i giudici non hanno ammesso i ricorsi degli imputati. Verdini sconta ai domiciliari 6 anni 6 mesi per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino.