Condannato per omicidio ai domiciliari 

Peppuccio Doa ha lasciato ieri il carcere di Uta. Il nonnino di Arzana, condannato in via definitiva per il duplice omicidio dei fratelli Roberto e Andrea Caddori commesso ad Arzana il 10 agosto 2016, sconterà il resto della pena (quasi ventinove anni) nella residenza di Muravera dove, lo scorso 4 aprile, i carabinieri di Castiadas hanno eseguito l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale di Cagliari. La detenzione in cella non è compatibile con le sue condizioni di salute né con l’età: Doa compirà 90 anni il prossimo 10 agosto.

Il presidente e il magistrato del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, Maria Cristina Ornano ed Elisabetta Mulargia, hanno accolto l’istanza dell’avvocato di Doa, Stefano Murgia. «L’età molto avanzata e le difficoltà deambulatorie - recita l’ordinanza dei giudici depositata ieri in cancelleria - aggravano oltremodo la sofferenza e rendono la sanzione contraria al senso di umanità». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA