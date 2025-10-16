Condannato per le botte al medico 

Quattro anni e tre mesi di carcere per l’aggressione al medico di base Roberto Sollai, minacciato e picchiato lo scorso anno da un paziente. Il sanitario aveva riportato la lesione a un timpano. A seguito di quei fatti, Emanuele Perra, 49 anni di Quartu, è stato riconosciuto colpevole di lesioni gravi dal giudice del Tribunale, Roberto Cau, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, stabilendo anche una provvisionale di 5 mila euro a favore della parte civile.

La vicenda

Il 48enne era stato arrestato dopo l’aggressione al medico, avvenuta il 17 settembre dello scorso anno. Assistito dall’avvocato Stefano Piras, Emanuele Perra aveva già da subito chiesto scusa per lo schiaffo sferrato al suo medico, dato in un momento di rabbia. Giustificazioni e dispiacere che, però, non erano serviti ad alleggerire le imputazioni di lesioni gravi e minacce, visto che il sanitario aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio, poi l’indebolimento dell’udito causato dalla perforazione del timpano. Lesioni che avevano reso necessarie cure per oltre 70 giorni.

Le contestazioni

La reazione spropositata, violenta e ingiustificabile, quella del paziente pare fosse stata determinata dal fatto che fosse stanco di aspettare il proprio turno per ricevere delle ricette per dei medicinali. A ricostruire l’aggressione erano poi stati gli agenti della squadra volante di Cagliari: prima le urla rivolte alla segretaria, poi i pugni sbattuti sulla scrivania della donna spaventata e infine uno schiaffo (o un pugno) a Sollai, intervenuto per cercare di riportare la calma nella sala d’attesa dello studio di via Santa Maria Chiara a Cagliari. Subito dopo il medico aveva ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà da parte di pazienti, colleghi e conoscenti, ma in tanti erano rimasti impressionati dall’accaduto.

Il processo

Dopo il decreto di giudizio immediato avanzato dal pubblico ministero Emanuele Secci e accordato dal gip Elisabetta Patrito, l’imputato è comparso davanti al giudice Roberto Cau per il processo. Roberto Sollai si è poi costituito parte civile con l’avvocato Francesco Marongiu. Al termine del processo il Tribunale gli ha inflitto una condanna a 4 anni e 3 mesi di carcere: la pena potrà essere appellata quando saranno depositate le motivazioni della decisione. Al medico è stata anche assegnata una provvisionale come anticipo del risarcimento che potrà essere chiesto in sede civile.

