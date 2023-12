Condannato per il rogo a casa sua 

Il rogo divampato sabato mattina, in un appartamento al primo piano in via Trapani a La Caletta non era accidentale. Era stato appiccate da Luigi Bomboi, 84 anni, pensionato che in quella casa viveva. Per questo motivo il nonnino è finito agli arresti. L’accusa mossa dai carabinieri della stazione di Siniscola e dal pm Riccardo Belfiori, è quella incendio, poiché dalla sua azione è derivato pericolo per la incolumità pubblica, mettendo a rischio anche gli abitanti degli altri appartamenti. Ieri Bomboi, difeso dall’avvocato Margherita Baragliu è comparso davanti al giudice del Tribunale di Nuoro per il processo per direttissima. Ha patteggiato una condanna a un anno e 3 mesi, con la sospensione della pena.

Le fiamme

L’allarme è scattato attorno alle 10 di sabato mattina in via Trapani, nel piano superiore di una palazzina a due livelli Le fiamme hanno completamente distrutto la casa, ma il pensionato è riuscito a mettersi in salvo. Subito sono sorti dubbi sull’origine del rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siniscola, il 118 e i carabinieri. Sono stati proprio i militari, una volta entrati insieme ai Vigili del fuoco, a trovare diversi inneschi, fatti con ammassi di carta. L’uomo avrebbe ammesso inizialmente che aveva una candela accesa e che le fiamme erano partite da li, ma che il rogo non era stato appiccato volontariamente.

Trappola di fuoco

Bomboi, che si muove a fatica con l’ausilio di un tutore, ha messo a rischio non solo la propria vita ma anche quella di alcuni familiari che vivono nell’appartamento sotto di lui e in quello vicino in cui abitano una figlia e una sorella. «Non mi è rimasto nulla», ha confidato ieri ai legali in attesa di comparire davanti al giudice senza però spiegare il motivo del suo gesto.

