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San Giovanni Suergiu.
08 ottobre 2026 alle 00:29

Condannato per i roghi devastanti del 2025 

Per il giudice il colpevole è Maurizio Porceddu: pena di cinque anni 

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Il primo incendio era stato appiccato nei pressi di un agriturismo fra San Giovanni Suergiu e lo svincolo per Tratalias. Il secondo, con gravi conseguenze per il territorio, poche settimane dopo in tre giornate diverse, nelle campagne fra Punta Trettu e Is Urigus. Per quei roghi un uomo di 57 anni di San Giovanni Suergiu, Maurizio Porceddu, è stato ritenuto colpevole e condannato a 5 anni con l'accusa di incendio doloso. Assolto invece, per gli episodi legati ai roghi diretti verso Is Urigus, un suo compaesano di 47 anni, Pierangelo Serra, per non aver commesso il fatto.

I fatti

Porceddu, ora ai domiciliari, ha scelto il rito abbreviato. Dovrà anche risarcire l’agriturismo che subì danni nel primo incendio, e 70 mila alla Regione per i roghi successivi. Dopo i primi accertamenti e sospetti, il Corpo forestale della Regione, nucleo investigativo di Iglesias supportato dalle stazioni di Carbonia e Sant'Antioco, aveva stretto il cerchio su Porceddu e Serra, avvalendosi anche di rilevazioni eseguite col gps e delle immagini di varie telecamere di sorveglianza. Per l'incendio vicino all’Agrifoglio (costituitosi parte civile), Serra (difeso dall'avvocato Alessandro Sini) aveva patteggiato da subito ed era stato rimesso in libertà. Porceddu invece era finito ai domiciliari perché le sue condizioni non rendevano compatibile la presenza in carcere. Nelle settimane successive, però, la macchina antincendio aveva dovuto fronteggiare tre nuovi pericolosi roghi, partiti tutti grosso modo a ridosso della provinciale 75, nelle campagne che si estendono fra Matzaccara e la bretella che conduce al borgo di Is Loccis Santus e, dopo la collina, alla frazione di Is Urigus. Ai due era stata addebitata anche questa seconda "ondata" di roghi, ma il percorso processuale ha dato esiti separati: Porceddu, difeso dall'avvocatessa Alessandra Ferrai, a cui era stato contestato anche l'incendio vicino all'Agrifoglio, è stato dichiarato colpevole e condannato a 5 anni più i vari risarcimenti dei danni. Assolto, invece, Serra: sarebbe stato visto nell'auto con Porceddu nelle zone e nelle ore successive agli incendi, ma non avrebbe avuto alcun ruolo concreto.

La difesa

Ma la vicenda processuale di Porceddu potrebbe non chiudersi con questa prima sentenza: «È probabile, dopo la lettura delle motivazioni della sentenza - anticipa l’avvocata Ferrai - che si opti per il ricorso in Appello: sembrano esserci elementi che ci lasciano margini di intervento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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