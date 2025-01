Condannato per 300 chili di marijuana 

Circolava nel cuore di Olbia con un camion carico di piante proibite e, stando alle indagini del pm di Tempio Mauro Lavra, venne tradito dalla scia di “profumo” che lasciava la marijuana.

Nel mezzo guidato da Francesco Columbu, 40 anni, di Ollolai, c’erano oltre trecento chili di droga. Ieri mattina l’uomo è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione dal gip di Tempio, Alessandro Cossu. Columbu si trovava a OIbia per ragioni di lavoro, sottoposto ad un controllo dalla Polizia stradale della città gallurese venne arrestato per detenzione di marijuana. L’uomo disse di non avere niente a che fare con le piante di Cannabis, ribadì di non avere caricato la droga per una consegna, ma di averla trovata sulla strada e di averla presa. Successivamente affermò che sapeva di trasportare Cannabis legale. Francesco Columbu era difeso dagli avvocati Sergio Milia e Gabriele Mariotti.

Il pm ha chiesto tre anni e due mesi di reclusione, ma il giudice ha accolto le argomentazioni della difesa su diverse questioni. Il processo concluso ieri mattina riguarda fatti avvenuti nell’ottobre 2023 ed è stato celebrato con il rito abbreviato.

