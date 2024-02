«Raccolta di informazioni e collusione contro la sicurezza nazionale», «propaganda contro il sistema», «insulto al leader Ali Khamenei»: con queste accuse è stato condannato a cinque anni e quattro mesi lo zio della celebre giovane iraniana Mahsa Amini, morta il 16 settembre 2022 in carcere dove era detenuta perché non indossava l’hijab in modo corretto. All’uomo, Safa Aeli, sono state inflitte anche singolari pene aggiuntive.