Condannato Dionigi Deledda 

Le firme sulla lista Orgolesi, che nel 2016 portò all’elezione del sindaco di Orgosolo, Dionigi Deledda, con il 26 per cento degli aventi diritto alle urne, erano false. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Nuoro, con la giudice Alessandra Ponti che ha condannato ad un anno e otto mesi l’ex segretaria comunale di Orgosolo, Gloria Fiore, che aveva falsamente autenticato le firme. Un anno e due mesi invece per l’ex sindaco Dionigi Deledda e un anno per l’ex consigliere comunale Francesco Battacone. Il pm Andrea Jacopo Ghironi aveva sollecitato pene più severe, tre anni per la Fiore, un anno e 8 mesi per Deledda, e un anno e 4 mesi per Battacone.

L’inchiesta

A processo oltre Deledda, Fiore, e Battacone, altri otto imputati accusati di favoreggiamento. Deledda e la Fiore invece erano accusati di falso ideologico in relazione agli elenchi contenenti le sottoscrizioni per la presentazione alle elezioni del 2016 delle liste Orgolesi e Murales. Fu l’allora commissario del comune di Orgosolo, Felice Corda, il 7 maggio, a presentarsi nel commissariato e far partire l’inchiesta. Le firme per l’accusa servirono solo a garantire, con una lista civetta, un quorum elettorale più basso per la rielezione di Deledda. Ma non fu la presenza delle lista civetta ad essere incriminata, bensì le autentiche sulle firme che per il pm non vennero mai fatte. Perché la lista venne stilata nella notte tra il 6 e il 7 maggio, a termini scaduti, dopo che Deledda aveva ricevuto, nel pomeriggio del 6 maggio, il via libera di candidabilità dal Ministero.

Le condanne

Condannati anche i sottoscrittori accusati di favoreggiamento. Un anno a Maria Musina, dieci mesi per Giuseppa Rosa Biancu, Roberto Cadau, Roberto Menneas, Pasquale Musina, Andrea Rubanu, Pasquale Succu, Francesca Tuffu. Per la Fiore e Battacone sospensione dal diritto elettorale e dai pubblici uffici per la durata della pena, mentre per Deledda dichiarata la sospensione dal diritto elettorale di eleggibilità per cinque anni. Pene sospese. Dichiarata la falsità delle sottoscrizioni. Deledda al telefono dice: «Le sentenze non si commentano, si rispettano. Attendo i motivi, presenteremo appello».

