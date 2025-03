Condannato dal Tribunale, assolto in appello 

In primo grado la condanna a tre anni e sei mesi per rapina, in appello quella sentenza è stata ribaltata. E così Nicola Poddighe è stato assolto per non aver commesso il fatto.

L’episodio risale al luglio di sei anni fa, quando secondo l’accusa il giovane si impossessò con violenza della borsa di una anziana, dopo essersi introdotto nella sua casa. All’interno della borsa pochi soldi, circa venti euro, la tessera sanitaria, la carta d’identità, un libretto postale e un telefonino. La violenza, sempre secondo il capo di imputazione, era consistita nell’afferrare la persona offesa, ponendole una mano sul volto, coprendole la bocca, il naso e in parte gli occhi; subito dopo alla donna venne strappata una collanina d’oro dal collo. Un fatto aggravato perché commesso ai danni di una persona ultra sessantacinquenne. Al termine della requisitoria il pm chiese la condanna di Poddighe a sei anni e al pagamento di una multa da quattromila euro. Mentre l’avvocato difensore Fabio Costa sollecitò l’assoluzione.

In primo grado il procedimento si chiuse con la condanna a tre anni e mezzo, ma l’avvocato Costa impugnò quella decisione e depositò ricorso alla Corte d’appello di Cagliari che ha ribaltato la sentenza assolvendo Poddighe. (p. m. )

