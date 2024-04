Condannato chirurgo estetico 

Due mesi di reclusione per il chirurgo estetico di fama europea Raffaele Ceccarino. Lo specialista, la cui attività è legata da sempre alla Clinica Michelangelo di Olbia, è stato riconosciuto responsabile per le modalità, non corrette secondo la Procura di Tempio, di un intervento di mastoplastica additiva. Stando al capo d’imputazione del pm Franca Cabiddu, nel corso dell’intervento di chirurgia estetica lo specialista si accorse della presenza di un tumore, ma Ceccarino avrebbe effettuato la resezione della massa tumorale in modo errato e negligente. Sempre stando alla ricostruzione della Procura e della parte civile, la tecnica utilizzata da Ceccarino fu errata e negligente per una asportazione parziale del tumore con il rischio di metastasi. La paziente, una donna cagliaritana di 45 anni, fu costretta a sottoporsi a un ulteriore intervento chirurgico nell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il chirurgo estetico non avrebbe dovuto procedere, senza prima disporre una mammografia. La giudice Maria Elena Lai ha accolto le richieste della parte civile (gli avvocati Roberto Perra e Fausto Depperu) per i fatti avvenuti a Olbia nel 2016. Si tratta dell’unica sentenza di condanna a carico del chirurgo dopo 14 decisioni a favore (archiviazioni e assoluzioni) nell’articolata vicenda della Clinica Michelangelo. Per la difesa (Ceccarino è assistito dall’avvocato Giampaolo Murrighile) l’operato dello specialista fu corretto e, anzi, salvò la vita alla paziente perché il chirurgo individuo il tumore. Dice Murrighile: «Io e il mio assistito riteniamo questa sentenza profondamente ingiusta».

