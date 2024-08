Condannato a 25 anni in Egitto 

PESCARA. Una condanna a 25 anni da trascorrere nelle carceri egiziane con l'accusa di spaccio di droga. È la sentenza del tribunale del Cairo nei confronti di Giacomo Passeri, l'italiano in cella da quasi un anno il cui caso era esploso a luglio, con la famiglia che aveva parlato di “torture”: «è in uno stato d'abbandono e senza cure» dopo un intervento chirurgico. La Farnesina ha fatto sapere che durante all'udienza di primo grado al Cairo ha assistito «in qualità di osservatore il capo della Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia, accompagnato da un interprete». Secondo quanto risulta alla Farnesina, gli egiziani accusano Passeri di esser stato trovato con «un importante quantitativo di stupefacenti, tra cui numerosi ovuli da lui ingeriti, contenenti anch'essi stupefacenti». Ed è questo il motivo per il quale è stato condannato per traffico internazionale di droga. Il giovane, che da tempo risiede a Londra, papà italiano e mamma della Sierra Leone, era stato arrestato il 23 agosto 2023 per il possesso, secondo la versione dei familiari, di piccole dosi di stupefacenti. Subito dopo la notizia della condanna sono scattate le reazioni dell'opposizione, che chiede al governo di intervenire.

