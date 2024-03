Condannati per il caso di Martina Rossi, ora sono liberi: lo sdegno della famiglia 

AREZZO. «Non hanno mai chiesto scusa, il minimo era che scontassero la pena in carcere». Commenta così, Bruno Rossi, la decisione del tribunale di Sorveglianza di Firenze di concedere l'affido in prova ai servizi sociali ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini condannati in via definitiva a 3 anni per il tentato stupro di sua figlia, Martina Rossi, precipitata dalla loro camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto del 2011 mentre era in vacanza.

L'affidamento era stato negato dopo la sentenza definitiva dallo stesso tribunale di Sorveglianza, che concesse però la possibilità di lavorare fuori durante il giorno e rientrare la sera in carcere ad Arezzo. Poi la svolta per entrambi. I due, oggi trentenni, svolgono opera di volontariato presso un'associazione di Castiglion Fibocchi. Di notte devono rimanere in casa. Con la buona condotta potrebbero finire di scontare la pena all'inizio del 2025. Anche la madre della ragazza ha protestato: «Così si dà il cattivo esempio ai giovani, non si sono mai pentiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA