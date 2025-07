Condannati in appello per lo stupro su due ragazze 

Loro hanno mantenuto sempre la stessa posizione, non hanno cambiato una virgola delle loro pesantissime accuse. Sono diventate maggiorenni e con forza hanno confermato davanti ai giudici di secondo grado di essere state violentate. Due ragazze di Cagliari hanno rievocato in Corte d’Appello la violenza sessuale subita cinque anni fa a Castelsardo. Ed è arrivato il colpo di scena, perché i giudici di secondo grado hanno creduto alle presunte vittime e hanno condannato i due uomini, di Castelsardo, accusati delle violenze. La Corte d’Appello di Sassari ha ribaltato la sentenza di primo grado. Sono stati inflitti tre anni e quattro mesi alla persona con la posizione più pesante e un anno e dieci mesi al presunto complice. Il gup del Tribunale di Sassari, accogliendo le richieste delle difese (Nino Cuccureddu e Carlo Ermini), aveva scritto una sentenza di assoluzione. Ora invece è passata la linea del pm Angelo Beccu: le presunte vittime dello stupro sarebbero state accompagnate in un appartamento e avrebbero subito gli abusi senza avere alcuna possibilità di difendersi, una situazione simile a una violenza sessuale di gruppo. Il pm aveva stigmatizzato una consulenza definendola una sorta di “processo alla donna”. La Corte d’Appello ha accolto le richieste delle parti civili, Agostinangelo Marras e Paolo Spano.

