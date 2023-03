Condannati i furbetti del cartellino 

Quattro addetti del museo archeologico cittadino erano stati sospesi e poi, dopo il provvedimento disciplinare, licenziati a seguito di un’indagine sull'assenteismo effettuata dai Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. Un quinto operatore era appena andato in pensione quando sono venuti alla luce gli esiti dell’inchiesta. Tutti sono stati denunciati alla Procura per truffa, ma i primi due – nei giorni scorsi – sono stati già condannati dalla Corte dei Conti ha pagare al Ministero della Cultura i soldi percepiti nello stipendio ma non lavorati, visto che sarebbero usciti senza timbrare.

Le sentenze

I giudici erariali hanno dunque ritenuto responsabili del danno gli operatori museali Sergio Mauro Cilloco (58 anni di Decimomannu) e Lucia Testa (cagliaritana di 52), condannandoli a pagare al Ministero il primo 1.473 euro e la seconda 2.519 euro. Il procedimento davanti alla Corte dei Conti era nato da una segnalazione ministeriale, arrivata alla Procura regionale il 22 ottobre 2022, nella quale veniva comunicata la sospensione disciplinare di quattro dipendenti in servizio presso il Museo Archeologico di Cagliari (un quinto dipendente coinvolto era già in posizione di quiescienza), che avevano, secondo l’accusa, «falsamente attestato la propria presenza in servizio» e per i quali era anche stato attivato un procedimento penale ai sensi per truffa dalla Procura della Repubblica. «Il procedimento disciplinare», si legge nella sentenza, «si era poi concluso con l’applicazione della misura del licenziamento senza preavviso».

Le indagini

Per quanto riguarda Lucia Testa, ad esempio, i carabinieri avrebbero attestato (anche attraverso pedinamenti) che nel periodo compreso tra l’1 giugno 2019 e l’11 febbraio 2020 che l’operatrice avrebbe omesso di timbrare il cartellino elettronico all’ingresso e all’uscita dal luogo di lavoro. In qualche caso, sostengono i militari, avrebbero timbrato al suo posto alcuni colleghi o sarebbero state predisposte false autocertificazioni a posteriori. Stando agli investigatori dell’Arma, la donna avrebbe accumulato oltre 60 ore di assenza nel periodo dell’indagine. Stessa contestazione era stata mossa anche per Cilloco, ma per un ammontare di ore inferiore: circa 35 ore. Non è ancora chiaro sei il procedimento nei confronti degli altri tre operatori sia ancora pendente davanti alla Corte dei Conti o se lo abbiano definito diversamente.