«Condannate la dottoressa a 24 anni» 

Appassionate e dettagliate le arringhe degli avvocati di parte civile Rita Dedola, Gianfranco Sollai, Marco Spanu e Mauro Massa. «La dottoressa aveva una grandissima capacità manipolatoria», ha rimarcato Dedola, ipotizzando che l’imputata abbia un conto a Dubai, «prospettando cose false, negando l’accesso ad una corretta diagnosi, ha sottratto i pazienti dai normali trattamenti e dai protocolli certificati». Di «cure fantasiose» ha parlato l’avvocato Sollai, mentre Massa è stato lapidario: «Centinaia di casi trattati, 135 euro per un’ora di terapia: per la dottoressa Puddu i pazienti non erano persona, ma erano fatture».

La procuratrice di Lanusei, nel corso della sua requisitoria, ha chiarito che il comportamento dell’imputata avrebbe accorciato la prospettiva di vita di Fiorenzo Fiorini, sulla cui morte si fonda l’imputazione di omicidio volontario. Le altre imputazioni, invece, sono contestate sui decessi anche di Davide Spanu e Franco Garau. «L’imputata ha convinto il paziente a lasciare le cure tradizionali», ha sottolineato la pm Morra, «così da sottoporsi ai trattamenti che prospettava come risolutivi. L’attività ha ridotto l’aspettativa di vita del paziente, cagionandone di fatto la morte». Insomma, per l’accusa esisterebbe il nesso causale dell’omicidio colposo con dolo eventuale. Di fatto un omicidio volontario. «La dottoressa Puddu», ha poi aggiunto, «faceva credere ai pazienti di poterli curare, tutto a scopo di lucro».

Ventiquattro anni e due mesi di carcere per omicidio volontario, circonvenzione di incapace e truffa. È la richiesta sollecitata davanti alla Corte d’assise di Cagliari dalla pm Giovanna Morra nei confronti di Alba Veronica Puddu, 52 anni di Tertenia, dottoressa specializzata in medicina estetica, accusata di aver curato dei pazienti affetti da tumore con metodi alternativi, quali ultrasuoni e radiofrequenze. A far venire alla luce la vicenda era stato un servizio della trasmissione televisiva Le Iene.

La requisitoria

Le parti civili

I difensori

Oltre sette ore di udienza, davanti alla Corte presieduta dalla giudice Tiziana Marogna (a latere Alessandra Angioni), con alla fine le arringhe dei difensori Nicola Andrea Oggiano e Michele Zuddas. «La nostra assistita non è un personaggio cinico legato ai soldi», ha evidenziato il primo, «Le sue terapie non hanno in alcun modo influito sulla prospettiva di vita del paziente, né positivamente né negativamente». Per le difese non esiste una prova del dolo. «Il perito è stato chiaro», ha concluso Zuddas, «non si può indicare quale sarebbe stata la prospettiva di vita del paziente. Manca del tutto il nesso causale tra la condotta della dottoressa Puddu e l’evento morte». Il 19 gennaio si torna in aula per le repliche e la sentenza.

