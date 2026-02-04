Condannata per la truffa a un’anziana 

Un anno e 8 mesi di reclusione. È quanto deliberato, ieri in tribunale, dalla giudice Marta Guadalupi nei confronti di Maria Immacolata Orrù, 62enne sassarese. La donna era accusata di circonvenzione di incapace, reato riqualificato dalla giudice in truffa, perché, secondo le accuse, nel 2017 avrebbe convinto una 80enne a svendere la propria casa, a metà del prezzo di mercato, con la promessa di far parte di Banca Etica Cattolica, istituto inesistente, e dell’acquisto di un appartamento in via Verona su cui, in realtà, l’imputata non aveva alcun diritto. In più la donna avrebbe approfittato dell’infermità psichica del figlio della signora sottraendogli 20mila euro. Insieme a Orrù era imputata con le stesse contestazioni anche la 54enne Anna Usai, andata però assolta. Le parti civili erano assistite dagli avvocati Giuseppe Mele e Raffaele Rocco mentre Marco Manca difendeva Orrù e Antonello Secchi invece Usai. (e.fl.)

