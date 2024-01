Condannata la matrigna violenta 

Accusata di vessazioni continue nei confronti dei figliastri, la matrigna di Mores è stata condannata a un anno e 4 mesi di reclusione. È stata pronunciata ieri in Tribunale dalla giudice Silvia Masala la sentenza nei confronti di una donna di 65 anni (non riveliamo il nome a tutela delle vittime del reato allora minorenni), accusata di maltrattamenti familiari, di violenza privata e calunnia per fatti avvenuti dal 2007 al maggio del 2015 nel paese della provincia di Sassari. Numerose le contestazioni ripercorse dal pm Antonio Pala durante la scorsa udienza. Riferiscono di continui comportamenti vessatori accaduti nei confronti dei tre figliastri, cominciati dalla morte del marito, padre dei giovani nati dal precedente matrimonio e risposato dopo essere rimasto vedovo.

Insulti e percosse

Secondo le imputazioni la donna avrebbe minacciato, offeso e insultato i ragazzi, picchiato una di loro, per poi accanirsi sui ricordi di questi, dando fuoco per esempio all'abito da sposa della loro madre, oppure gettando la foto del matrimonio dei genitori nel cassonetto della spazzatura. La donna, secondo l'accusa, si sarebbe appropriata dei beni e dei soldi spettanti anche ai figliastri costringendoli a cibarsi degli avanzi portati dalla maggiorenne che, al tempo, lavorava in un ristorante. Oltretutto, come testimoniato dai tre, la 65enne avrebbe chiuso a chiave i generi alimentari in una dispensa di cui possedeva le chiavi impedendo così l'accesso ai ragazzi.

La fuga

Il maschio dei tre era stato costretto ad andare via di casa, pur non essendo autosufficiente dal punto di vista economico, e costretto a chiedere di essere ospitato dai parenti. Gli avvocati di parte civile Annamaria Ajello e Bastianino Ventura,hanno raccontato come la 65enne portasse degli uomini nell'abitazione poco dopo la scomparsa del marito costringendo le due ragazze a chiamarli “papà”. La matrigna avrebbe tra l'altro forzato la minorenne a firmare una dichiarazione sotto minaccia. Per questi reati anche la condanna di pagare duemila euro a testa per le parti offese mentre l'imputata, difesa dall'avvocata Antonella Piras, è stata assolta dall’accusa di calunnia nata perché aveva accusato gli zii della ragazza di sottrazione di minore quando lei era scappata dall'abitazione per rifugiarsi da loro.