Condannata a 11 anni la maestra legata a Messina Denaro 

PALERMO. Le passeggiate in spiaggia a Ferragosto quando l’attenzione delle forze dell’ordine non era ancora pressante, le chiacchierate di nascosto in auto per non far parlare la gente, il rapporto con la figlia. Laura Bonafede, la donna per anni sentimentalmente legata a Matteo Messina Denaro, ha raccontato al gup la sua storia col boss. «Io ho conosciuto un lato buono perché lui era una persona spiritosa, educata, divertente e mi faceva trascorrere quelle ore allontanandomi dalla mia quotidianità che era un poco pesante», ha detto l’insegnante, figlia dello storico capomafia di Campobello di Mazara. Dopo le lunghissime dichiarazioni spontanee è arrivata la condanna a 11 anni e 4 mesi per associazione mafiosa. I pm Piero Padova e Gianluca De Leo ne avevano chiesto 15, spiegando che Bonafede non si sarebbe limitata a coprire la latitanza del boss, ma avrebbe gestito la sua rete di comunicazione, ne avrebbe condiviso segreti e affari consolidandone il ruolo in Cosa nostra. «Non ho mai fatto parte di nessuna associazione mafiosa, non ho mai convissuto con alcuno anche perché ho abitato con mia madre fino al 2021, si figuri se potevo dormire fuori casa, vai a trovare una giustificazione. Le volevo dire soltanto, le volevo chiedere di valutare la mia posizione per quella che è e mi auguro di trovare in lei quel giudice di Berlino che tutti ci auguriamo di incontrare», ha detto Laura Bonafede al gup. Una versione che contrasta con le decine di pizzini trovate al capomafia dopo il suo arresto: diari, messaggi, lettere in cui la maestra di Campobello di Mazara e il boss ricercato, usando un linguaggio cifrato, ricordavano gli anni in cui avevano vissuto insieme come una famiglia o commentavano dinamiche e fatti dell’organizzazione mafiosa.

RIPRODUZIONE RISERVATA