Condanna unanime per l’intimidazione 

A Orgosolo è caccia ai responsabili dell’attentato contro le auto degli operai della Icm di Vicenza impegnati nella costruzione delle diga di Cumbidanovu. Erano in pausa pranzo in un ristorante di Montes, le loro auto sono state crivellate a colpi di Ak47. «Esprimo solidarietà e vicinanza agli operai di Cumbidanovu oggetto di un grave atto intimidatorio - dice l’assessore dei Lavori pubblici, Antonio Piu - A pochi giorni dalla consegna dei lavori, di quest’opera così importante per la Sardegna, è stato compiuto un atto vile e contro l’intera collettività». Dai sindacati «ferma condanna e piena solidarietà agli ingegneri presi di mira», dice la segretaria Ust Cisl di Nuoro, Maria Luisa Ariu, e il segretario generale della Filca, Marco Ambu. La segretaria regionale Fillea Cgil Erika Collu condanna «fermamente il vile atto intimidatorio a danno degli operai e alla Icm», Gianni Olla (Feneal Uil): «Un atto gravissimo e vigliacco senza giustificazioni».

