Condanna per stalking e revenge porn, ma nessuna violenza sessuale 

Assolto dall’accusa di violenza sessuale, ma condannato per gli atti persecutori e revenge porn nei confronti di una collega di lavoro. Si è chiuso con una pena di 2 anni e mezzo di carcere (l’accusa ne aveva chiesto 6) il processo in abbreviato davanti al giudice del Tribunale, Giuseppe Pintori, che vedeva imputato il cameriere cubano Gerardo Guerra Morera, 45 anni, accusato nel settembre dello scorso anno di stalking, revenge porne e di due episodi di violenza sessuale da una collega.

Nel caso degli atti persecutori l’imputato era sospettato di aver minacciato pesantemente e ingiuriato la collega in varie occasioni, anche con messaggi e telefonate, ma anche di aver inviato un video privato della donna. Poi c’erano due episodi di violenza sessuale che, però, il difensore del cameriere, l’avvocato Federico Delitala, è riuscito a dimostrare come insussistenti. La donna si è costituita parte civile con il legale Massimo Graziano.

Al termine del processo la pm Ginevra Grilletti è partita da una condanna a 9 anni di carcere, diventati 6 con la riduzione di un terzo per il rito. Il giudice l’ha ritenuto colpevole per lo stalking e per la diffusione del video, condannando l’imputato a 2 anni e mezzo, e l’ha assolto dalle violenze sessuali. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA