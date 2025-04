Condanna della strage di Sumy, no degli Usa 

Mosca. Gli Stati Uniti hanno rifiutato di sostenere un comunicato di condanna del G7 all’attacco russo a Sumy, citando il desiderio di continuare le trattative con Mosca. È quanto scrive l’agenzia Bloomberg, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il governatore della regione, Volodymyr Artyukh, il quale in dichiarazioni ai media aveva implicitamente ammesso che il raid ha preso di mira un raduno militare per la consegna di onoreficenze. Alcune fonti citate da Bloomberg hanno detto che l’amministrazione di Donald Trump non ha voluto aderire alla mozione di condanna di Mosca perché intende «preservare lo spazio per negoziare la pace». Il Canada, che ha la presidenza del G7, ha quindi detto agli alleati che senza il sostegno americano sarebbe stato impossibile procedere con il comunicato. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha intanto visitato Odessa insieme con Zelensky tornando a condannare l’attacco missilistico della Domenica delle Palme, che ha provocato 35 morti, tra cui due bambini, e circa 120 feriti. «Continueremo ad aiutare l’Ucraina in modo che possa difendersi e scoraggiare future aggressioni», ha scritto il segretario generale sui social. «Tutti noi sosteniamo la spinta del presidente Trump verso la pace», ha dichiarato Rutte da Odessa, sottolineando che si tratta di sforzi «non facili». E i commenti che arrivano da Washington, Mosca e Kiev non possono che confermare questa visione.

L’inviato speciale Usa Steve Witkoff, che l’11 aprile ha avuto un colloquio di 4 ore con Putin a San Pietroburgo, ha parlato in un’intervista a Fox News di una «situazione complicata», con negoziati che riguardano tra l’altro i «cinque territori» ucraini rivendicati dalla Russia, cioè la Crimea e le regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia. «Sapete che per noi queste sono linee rosse», ha risposto Zelensky. «Ancora una volta, i rappresentanti discutono di questioni che vanno oltre la loro competenza», ha aggiunto.

Infine, il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha chiesto la rimozione dall’incarico e un processo davanti a «un tribunale internazionale delle Nazioni Unite» per l'Alto rappresentante per la politica estera della Ue Kaja Kallas, accusata di avere mancato di rispetto «alla memoria di coloro che si sono sacrificati per salvare il mondo dal nazismo» per avere invitato alcuni Paesi a non partecipare il 9 maggio a Mosca alla parata per l'80° anniversario della vittoria nella Grande Guerra Patriottica.

