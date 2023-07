Condanna definitiva: Petrini la sconterà ai domiciliari 

È diventata definitiva la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti dell’ex consigliere regionale Onorio Petrini (PdL), finito nello scandalo dei fondi ai gruppi con l’accusa di peculato. Dopo la sentenza di primo grado in abbreviato davanti alla Gip del Tribunale, Ornella Anedda, e la conferma in appello, anche la Cassazione ha rigettato il ricorso, rendendo la condanna irrevocabile. Venerdì sera i carabinieri della Stazione di Villanova, su ordine di esecuzione della Procura generale, hanno notificato all'ex consigliere l’ordine d’arresto ai domiciliari: dovrà scontare a casa i due anni e 4 mesi, con la possibilità, però, di uscire per sei ore al giorno.

Petrini era finito nei guai assieme al collega Carlo Sanjust: anche nel suo caso la condanna a tre anni è diventata irrevocabile, ma – dopo la richiesta dell’avvocato Carlo Amat – è stato ammesso ad una misura alternativa di espiazione della pena. L’ex odontotecnico in pensione era accusato di aver acquistato con i fondi del gruppo dell’argenteria.

Le indagini erano stata condotte da Carabinieri e Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta del pm Marco Cocco che ha coinvolto un'ottantina di consiglieri regionali della XIII e della XIV legislatura, accusati di aver usato per finalità personali i fondi destinati ai gruppi consiliari. Per la maggior parte degli indagati sono arrivate sentenze di prescrizione, ma ci sono state anche numerose condanne e assoluzioni. Dopo la condanna di primo grado, Petrini (difeso dall’avvocato Massimiliano Ravenna) aveva ricorso in appello e poi in Cassazione, ma la sentenza non è stata riformata e per lui, venerdì, è scattato l’ordine di esecuzione ai domiciliari perché non poteva accedere a misure alternative.

