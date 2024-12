Condanna definitiva per Sarkozy: tre anni 

Parigi. Tre anni di carcere, due con la condizionale, uno da scontare con il beneficio del braccialetto elettronico: Nicolas Sarkozy è il primo ex presidente della Repubblica francese a dover scontare una pena detentiva. È soltanto il primo dei filoni d’inchiesta su Sarkò, che dal 6 gennaio comparirà in tribunale per la ben più grave vicenda dei sospetti fondi libici alla sua campagna elettorale del 2007. In quel caso, l’ex capo dello Stato rischia fino a 10 anni di carcere.

La sentenza di condanna nel caso Bismuth era già definitiva, ieri la Cassazione ha rigettato il ricorso degli avvocati di Sarkozy, accusato di traffico di influenze e corruzione di magistrato. Dalle sue prime parole dopo la condanna trasuda amarezza, non soltanto per essere il primo ex presidente condannato a una pena detentiva (anche Jacques Chirac fu condannato per i falsi impieghi al Comune di Parigi, ma con la condizionale). Sarkozy ha annunciato anche di voler ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro la Francia, anche qui una situazione inedita per un ex capo dell’Eliseo. E questo perché, ha detto, non è «deciso ad accettare la profonda ingiustizia» ed invoca la sua «assoluta innocenza». Sarkozy, 69 anni, ne compirà 70 a gennaio e potrà chiedere per motivi di età di non scontare la pena neppure con il beneficio del braccialetto.

