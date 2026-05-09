Condanna da scontare, arrestato 52enne 

Sconterà la sua condanna agli arresti domiciliari Nicolino Pace, 52enne, arrestato dai carabinieri della stazione di Quartu per reati risalenti a otto anni fa: furto aggravato e rapina. L’uomo è stato, rintracciato dai militari nell'ambito delle consuete attività di controllo del territorio, deve scontare una pena residua di due anni e nove mesi di reclusione.

Al termine delle formalità di rito in caserma, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione dove resterà in regime di detenzione domiciliare per l'espiazione della condanna. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di controllo e vigilanza quotidianamente svolte dall’Arma dei carabinieri per garantire l’effettivo rispetto delle misure disposte dall’autorità giudiziaria e per assicurare il mantenimento della legalità e della sicurezza pubblica sul territorio.

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