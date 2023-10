Condanna confermata al nonno orco 

A marzo, il giudice di Nuoro, lo aveva condannato col rito abbreviato a 10 anni di reclusione, per aver abusato in tempi diversi e ripetutamente delle sue nipotine. Condanna confermata ieri dalla corte d’Appello di Sassari, presieduta da Salvatore Marinaro, che ha riformato la pena a 6 anni e 8 messi riconoscendo all’uomo, 60 anni originario di Seulo e residente in Baronia (difeso dall’avvocato Giovanni Maria Spanu) le attenuanti generiche perché incensurato. Una vicenda gravissima.

Le bambine (tutelate dagli avvocati Gian Mario Pilatu e Lara Sini) avevano raccontato la loro storia nell’estate del 2020, quando la vacanza dai nonni si era trasformata in un incubo. Il nonno abusò della nipotina adolescente in casa nel giorno di Ferragosto, quando i due rimasero soli. Un mese dopo - fine settembre - si appartò in auto in un luogo isolato alla periferia del paese con l’altra nipotina, minore di 10 anni.

