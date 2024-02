Condanna a 8 mesi  per un furto di metallo 

Otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il furto di alcune pedane di materiale ferroso, sottratte nel 2022 da un deposito di viale Elmas. È la condanna inflitta dalla giudice del Tribunale, Sara Ghiani, ad un cagliaritano 46enne che, con un piccolo camioncino, aveva sottratto alcuni quintali di metalli da un capannone in zona industriale. L’uomo aveva ricevuto l’incarico di ripulire dal ferro abbandonato il piazzale dell’azienda, ma si sarebbe portato via anche una parte di quello regolarmente conservato nel magazzino.

