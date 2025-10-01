VaiOnline
Siniscola.
02 ottobre 2025 alle 00:25

Condanna a 8 anni per l’aggressione a colpi di accetta  

Otto anni di carcere per tentato omicidio e stalking: questa la condanna inflitta dal Tribunale di Nuoro a Claudio Carru, 66 anni, ex portuale, che il 14 luglio 2022 aggredì Alessandro Lavra con un’accetta. Un gesto premeditato, nato da un odio covato per anni, che poteva trasformarsi in tragedia. Carru ha colpito Lavra alle spalle, davanti alla casa dove l’uomo aveva vissuto con la compagna - figliastra dell’aggressore - per poi infierire con colpi alla coscia e alla testa. Solo la prontezza della vittima, che riuscì a strappare l’arma dalle mani dell’aggressore, ha evitato l’irreparabile. Lavra riportò comunque gravi ferite: una lesione arteriosa e un trauma cranico che lo costrinsero a cercare immediato soccorso. La sentenza dopo la richiesta di condanna a 8 anni e 6 mesi avanzata dal procuratore facente funzioni Andrea Jacopo Ghironi. I giudici hanno riconosciuto la gravità dell’attacco ma anche il contesto persecutorio che lo aveva preceduto. L’aggressione, infatti, non fu un episodio isolato: da anni Carru perseguitava Lavra e la compagna con minacce, appostamenti e comportamenti intimidatori, anche davanti alla scuola della figlia. Una spirale di terrore che costrinse la coppia a lasciare casa. Tesi sostenuta anche dalla parte civile, con gli avvocati Gianluca Sannio e Maria Filomena Marras, La difesa con dell’avvocato Giuseppe Floris aveva parlato di legittima difesa e testimoni inattendibili.

