Condanna a 20 anni per Jimmy Lai  

Hong Kong. Jimmy Lai incassa una condanna a 20 anni di carcere. Per l’ex magnate dei media di Hong Kong, convinto sostenitore della democrazia, è una beffa: a 78 anni, con la salute minata da quasi duemila giorni in isolamento nelle galere di massima sicurezza dell’ex colonia, il tycoon è gravemente malato. Nei fatti, con la carenza di cure adeguate, la pena decisa dal collegio dei tre giudici sulla sicurezza nazionale dell'Alta corte di West Kowloon è una condanna a morire dietro le sbarre.

Uno scenario che ha creato un'ondata di indignazione nel mondo, dall'Ue all'Onu agli Usa. L'udienza è durata meno di 10 minuti: magro e ridotto all'ombra dell'uomo che appariva alle manifestazioni con piglio da “ribelle nato”, ha salutato i sostenitori in aula e ha sorriso alla moglie Teresa, rimasta immobile alla lettura della pena, prima di cedere alle lacrime lontana dallo sguardo del marito ricondotto in carcere. Lai era stato dichiarato colpevole a dicembre per due capi d'accusa legati alla collusione con forze straniere in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno del 2020 dopo le proteste di massa del 2019, e per un altro legato alla sedizione disciplinata da una legge coloniale, messa in atto attraverso l'Apple Daily, il suo tabloid costretto a chiudere nel 2021 per aver incarnato lo spirito ribelle dell'ex colonia tornata sotto il controllo cinese nel 1997.

