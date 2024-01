Concussione, sequestro della Procura 

L’indagine per concussione va avanti e gli inquirenti sono al lavoro per acquisire nuovi elementi. Con questo obiettivo hanno sequestrato dispositivi elettronici del vicesindaco Davide Sedda, che non è indagato. A differenza della sindaca Albina Mereu: secondo le poche indiscrezioni filtrate, al centro dell’inchiesta della Procura c’è la gestione dei fondi destinati alla Pro Loco per la manifestazione Prentzas apertas. Risorse per un ammontare di 16mila euro che in prima battuta erano state destinate totalmente alla associazione turistica, poi ridotte a 9mila, dopo essere state stornate a beneficio di due società che avevano curato la comunicazione dell’evento.

Nuovi accertamenti

Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti, dunque, ci sono anche alcuni dispositivi elettronici del vicesindaco: computer, tablet e telefonini che potrebbero contenere elementi di riscontro con quelli all’esame dei carabinieri della stazione di Seneghe, impegnati negli accertamenti. «Non posso commentare alcunché» si è limitato a dire Sedda, che ha preferito non soffermarsi nemmeno sull’apertura del fascicolo a carico della guida della Giunta cui appartiene. Saranno gli esiti dell’inchiesta a dire se la procedura adottata dall’esecutivo sia stata regolare o meno.

L’inchiesta

A far emergere l’indagine è stato l’atto della stessa Giunta datato 28 dicembre scorso, in cui si deliberava “il patrocinio legale per un procedimento giudiziario a carico di amministratori comunali”; circostanza nella quale la sindaca era assente. Si era deciso di stanziare 2.900 euro per la nomina dell’avvocata Anna Maria Busia in qualità di legale della sindaca, come si legge nella delibera, “per la sua difesa in ordine al procedimento penale per il reato di concussione”. «Abbiamo, comunque, speso i 16mila euro nella convinzione di averli» aveva spiegato la presidente della Pro Loco Anna Maria Sechi, «ma successivamente abbiamo scoperto che i 7mila mancanti erano stati destinati ad altre società. Le stesse che ci hanno inviato le fatture per il pagamento. La Pro Loco si è, però, rifiutata di saldarle, perché si trattava di interventi commissionati dal Comune e la nostra associazione non aveva la competenza». Le società in questione sono due, entrambe di Bauladu, come si legge nella determina dello scorso luglio a firma della sindaca: quelle di Davide Corriga e della Raias di Francesco Pala. A ciascuna erano stati destinati 3.500 euro per il Piano comunicazione Borghi. Sempre nello stesso atto si dava conto di aver svincolato i 7mila euro dai 16mila inizialmente destinati totalmente alla Pro Loco.

Tutti passaggi illustrati in un’assemblea pubblica nello scorso maggio e, di conseguenza, arrivati a conoscenza di tanti cittadini. Seppure non ci sia stata alcuna denuncia da parte dell’associazione turistica, infatti, gli accertamenti potrebbero essere stati avviati d’ufficio.

