Concorso Somica, il bando è da rifare 

Bando Somica, tutto da rifare: una buona notizia per chi non aveva fatto in tempo a rispondere al bando aperto della società municipalizzata il 16 dicembre e chiuso il 30, pessima per chi invece aveva risposto e sperava che a breve sarebbero partite le selezioni per un tanto agognato posto di lavoro a tempo indeterminato senza dover lasciare Carbonia.

Il pasticcio

La presunta mancata trasparenza nella promozione del bando stesso avrebbe scatenato questo passo indietro. All’inizio dell’anno è stata la Commissione Garanzia e Controllo a chiedere chiarimenti a seguito di non poche polemiche da parte di chi ha saputo di questa opportunità di lavoro soltanto a bando chiuso. Polemiche a causa delle quali, in un primo momento, il bando sarebbe stato prorogato di 15 giorni: «Ma quando il 7 gennaio la commissione si è riunita – spiega il presidente Gianluca Lai – abbiamo controllato nelle pagine istituzionali del Comune e della Somica alla ricerca dell’avviso di proroga del bando ma, a parte la notizia di una selezione aperta il 30 dicembre per un’assunzione nello staff del sindaco (chiusa il 15 gennaio ndr ) non abbiamo trovato nulla. Da cui la richiesta di chiarimenti». Il manager della Somica Nicola Collu tiene però a precisare che «tutto è stato fatto a norma di legge. Il bando lo si poteva trovare sul nostro sito e non c’è alcun obbligo di promozione sui media e sui social». Analoga spiegazione la dà il sindaco Pietro Morittu: «La Somica è una società municipalizzata ma ha vita propria, dunque il Comune non è tenuto a promuoverne l’attività attraverso i proprio canali di comunicazione social o con comunicati stampa».

Il canale

Il problema che ha portato alla decisione di fermare tutto nasce proprio da questo: se nessuno dice ai cittadini che c’è un bando, come fanno gli aspiranti lavoratori a prendere parte alla selezione? Per leggere della ricerca di 7 addetti alla manutenzione del verde pubblico e di 3 operai polivalenti bisognava, infatti, accedere al sito della Somica, entrare nella pagina “Somica trasparente”, scegliere la cartella “Selezione del personale”, poi “Avvisi di selezione” e infine arrivare alla ricerca dei dieci lavoratori con tanto di modulistica e scadenze. Un percorso che si avvia soltanto se si è informati dell’esistenza del concorso: «Si riparte da zero – conferma Collu – sarà bandito il nuovo concorso e sarà pubblicizzato attraverso più canali». Lo conferma il sindaco: «Considerato che la ricerca di lavoro è un tema che riguarda molti concittadini si farà in modo di fare arrivare una comunicazione chiara e tempestiva nei giusti tempi e modi».

RIPRODUZIONE RISERVATA