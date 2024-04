Concorso scuola, la rabbia dell’Isola 

Viaggio della speranza per una cattedra: è quello che sono costretti ad affrontare centinaia di docenti sardi che dall’Isola devono varcare il Tirreno per la prova orale del concorso scuola 2024.

«Una vergogna e una follia», tuona Nicola Giua dei Cobas Scuola Sardegna, «non si capisce come non si possano fare più i concorsi su base regionale come accadeva prima. Chi come noi vive in un’isola è ancora più penalizzato rispetto agli altri colleghi».

Le regole

Secondo il decreto di aggregazione delle procedure concorsuali, infatti, a seconda della classe di concorso, un insegnante sardo, risultato vincitore della prova scritta, per effetto degli accorpamenti delle sedi stabiliti dal ministero, è obbligato a varcare il Tirreno per effettuare la prova orale. «Senza contare le varie spese che il o la docente si trova a dover affrontare: non solo il volo aereo, ma anche treni, hotel e per il mangiare, considerando che si è costretti, vista la distanza, a stare fuori casa più di un giorno. Non dico che gli altri colleghi debbano spostarsi, ma raggiungere Roma da Napoli è ben diverso dall’arrivare da Cagliari a Roma o Firenze, per esempio», aggiunge ancora Giua.

Urgenza

Il caso dei sardi costretti al viaggio nella Penisola non solo fa discutere sindacati e opposizioni, ma finisce anche sul tavolo del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Il senatore Pd Marco Meloni ha presentato un’interrogazione urgente e parlando di «palesi discriminazioni» nei confronti degli aspiranti docenti residenti nell’Isola, chiede al ministro di «ammettere l’errore» e di «applicare il principio costituzionale di insularità».

Per Meloni far spostare i docenti sardi dalla propria regione è una scelta «incomprensibile» e punta il dito contro il Governo: «dimostrano la loro indifferenza verso le isole e l’incapacità di promuovere misure per rimuovere gli svantaggi derivanti dal fattore insulare».

Il parlamentare Dem inoltre ricorda che la continuità assicura prezzi calmierati solo sulle tratte per Roma e Milano: «tutti dovranno affrontare un viaggio di gran lunga più dispendioso rispetto ai colleghi residenti nel Continente e i cittadini sardi dovranno organizzare lo spostamento sulla base delle poche disponibilità delle compagnie. Saranno applicate tariffe che dipendono dalla stagionalità e dal periodo di prenotazione e tra le varie sedi individuate ci sono, per esempio, la Campania, la Liguria o addirittura le Marche, con cui non esiste un collegamento diretto».