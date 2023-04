Concorso regionale bloccato dal 2020, idonei ancora in piazza 

Lo scorrimento della graduatoria del concorso regionale per l'assunzione a tempo indeterminato di 89 funzionari per l’Aspal bandito nel 2018 sarebbe rimasto incagliato per un'assenza di interlocuzioni tra la direttrice dell'Aspal, Maika Aversano, e il dg di Argea, Antonello Arghittu.

Circa 90 persone risultate idonee al concorso attendono ancora una chiamata e, se l'Aspal non metterà a disposizione la graduatoria ad Argea e ad altre agenzie regionali, rischiano di perdere ogni possibilità di essere assunte.

Ieri mattina, a Cagliari, una ventina di idonei ha promosso un sit-in davanti alla sede Aspal e, a fine mattinata, una rappresentanza è stata ricevuta da Aversano. «La direttrice generale dell'Aspal», racconta una delle idonee, l’avvocata Roberta Conforti, «ci ha detto che metterà a disposizione la graduatoria, solo quando il direttore di Argea le dichiarerà il numero delle persone delle quali ha necessità».

