«Concorso per un’assunzione già decisa» 

È trascorso appena qualche giorno dal decreto di nomina e l’incarico di collaborazione nell’ufficio di staff del sindaco di Serramanna registra la prima polemica. A innescarla è il consigliere di minoranza Carlo Pahler con un’interrogazione indirizzata allo stesso primo cittadino: l’incarico, rimarca, è stato conferito alla «stessa persona che ha disegnato il logo della campagna elettorale della lista Serramanna Migliore, quella del sindaco Gabriele Littera, per le elezioni comunali del 2021. Che senso ha dunque fare un concorso se sapevano già chi assumere?»Pahler punta il faro sul nome dell’esperto selezionato: Francisco (Franciscu) Pala, 44 anni, natali a Roma, esponente del movimento dell’indipendentismo sardo dentro cui si è formato anche Gabriele Littera.

Fiducia

Insomma: Pala sarebbe un uomo di fiducia dello stesso primo cittadino, e su questo non ci sarebbe nulla di male visto il carattere fiduciario dell’incarico, ma sulla sua nomina il consigliere Pahler vuole vederci chiaro. “Decreta di conferire al signor Francesco Pala l’incarico di collaboratore presso l’Ufficio di staff del sindaco”, scrive Gabriele Littera nell’atto del 9 giugno scorso, che chiudeva la procedura di avviso pubblico (pubblicato a maggio scorso) per la selezione per il conferimento dell’incarico di collaborazione nell'ufficio di staff del sindaco. Sul procedimento arriva ora l’interrogazione del consigliere Pahler, candidato a sindaco due anni fa con la lista Serramanna Futura. «Al bando – domanda – hanno partecipato anche cittadini di Serramanna?» Segue la richiesta di “conoscere le motivazioni di non selezione-esclusione nell’incarico di collaborazione dei cittadini di Serramanna, se tra i criteri da lui adottati per la selezione della figura di staff avesse contemplato anche la residenza/domicilio nel territorio di Serramanna, e se tra questi vi fosse come parametro la conoscenza del tessuto sociale e le problematiche del territorio”.

Non è tutto. Pahler chiede anche “se in passato il sindaco avesse mai lavorato, o collaborato, con la persona selezionata” e se lo stesso primo cittadino sia “a conoscenza di eventuali adesioni politiche-partitiche da parte della persona selezionata come collaborazione nell’ufficio di staff del sindaco”.

La risposta

«La procedura portata avanti dagli uffici – replica il sindaco – è rigorosa, inappuntabile, ineccepibile, corretta, lecita e a norma. È invece contrario alle leggi discriminare i cittadini sulla base degli orientamenti politici o dell’appartenenza a partiti. A nessun dipendente del Comune se ne chiede conto. Pahler dimostra tutto il suo spessore e la sua statura. Colgo l'occasione per invitarlo a diventare cittadino di Serramanna così potrà essere più coerente nelle sue battaglie esemplari».

