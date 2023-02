Concorso per poliziotti, via ai corsi di preparazione  

Al via il corso preparatorio per il concorso di agenti di polizia, a organizzarlo è la Uil Fpl Cagliari pronta ad aiutare chi si sta cimentando nella preparazione sia di questo e sia di altri concorsi per lo stesso profilo.

L’iniziativa di formazione e preparazione, è nata grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Scuola di formazione professionale di La Spezia.

Il corso si terrà a Cagliari nella sede Uil Fpl in via Po, 1 (terzo piano) da mercoledì 15 a venerdì 17 marzo , nella formula full-immersion di venti ore, proprio per dare la possibilità di partecipare anche a chi arriva da altre zone dell’Isola.

