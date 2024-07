Concorso per istruttori, 127 gli idonei 

Sono 127 i candidati risultati idonei alla selezione pubblica indetta dal Comune per l’assunzione di quattordici istruttori amministrativo-contabili. Alla prova scritta, che si è svolta in due giornate (lunedì e martedì) nei locali del cinema Ariston, si sono presentati in tutto in 630, meno della metà dei 1520 che avevano presentato domanda con la speranza di accaparrarsi un contratto a tempo pieno e indeterminato negli uffici di piazza Eleonora.

Stavolta la selezione è filata liscia, nessuna polemica come era accaduto invece lo scorso settembre, quando al Palasport di Sa Rodia i partecipanti avevano lamentato tutta una serie di carenze organizzative. «È andato tutto per il meglio - spiega l’assessore al Personale Luca Faedda - i candidati sono stati divisi in tre gruppi e le prove si sono svolte senza alcun intoppo». Sul sito internet del Comune ieri è stato pubblicato l’elenco dei 127 che hanno superato il primo step. «Tra venti giorni circa sarà comunicata la data di convocazione dei test orali, sulla base dei quali sarà stilata la graduatoria finale».

Cinque mesi di attesa per gli aspiranti dipendenti comunali: il bando era stato pubblicato a febbraio, ma il Comune ha dovuto fare i conti con la difficoltà a trovare locali idonei che potessero accogliere l’enorme mole di iscritti. ( m. g. )

