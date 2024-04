Concorso per docenti: tremila sardi costretti ad andare nella Penisola  

Isolani, isolati. E per questo penalizzati. Sono quasi tremila i docenti precari sardi costretti a dover varcare il mare per affrontare la prova orale del concorso di Stato per la stabilizzazione. L’aspirazione al posto fisso, dopo anni – a volte decenni – di precariato si scontra con spese di viaggio e pernottamento, obbligato visti gli orari, necessarie per raggiungere la sede d’esame, fissata dal ministero dell’Istruzione in regioni non collegate con voli diretti in continuità. Una situazione che avvantaggia i colleghi che si devono spostare sulla terraferma. Per la Cgil, che alza la voce sulla vicenda e chiede l’intervento della Regione e del Ministero, è l’ennesima violazione di principi garantiti dalla Costituzione a danno dei sardi. Mentre il caso è già arrivato in Parlamento, con il Pd che invoca un correttivo da parte del Governo.

I numeri

I numeri sono importanti. A fornirli è la federazione lavoratori della conoscenza (Flc) della Cgil. Gli aspiranti alla cattedra stabile a presentarsi alle prove scritte in Sardegna sono stati 14.504. Le hanno superate quasi 9700 candidati. Ma per quasi 3.000 di loro (dati non ufficiali dicono 2.769) le buone notizie finiscono qui. Perché per la loro classe di concorso – quindi per l’indirizzo d’insegnamento specifico – l’orale è stato convocato in regioni come Liguria, Campania e Marche. Zone della Penisola che da raggiungere non sono facili. Da qui la denuncia del sindacato.

La denuncia della Cgil

«I collegamenti verso quelle regioni, così come verso tutte le altre, sono assai limitati, disagevoli e costosi», attacca la segretaria regionale Flc-Cgil Emanuela Valurta. La sindacalista sottolinea che «il bando di concorso steso dal ministero dell’Istruzione ha previsto l’accorpamento delle sedi di svolgimento delle prove in base a criteri esclusivamente numerici, senza tenere minimamente in considerazione le specificità dell’Isola e, anzi, penalizzando gli aspiranti docenti sardi rispetto ai colleghi delle altre regioni». Per Valurta non si tratta di una semplice “beffa” o di un disagio che si può sopportare, vista la posta in palio. «La Costituzione», ricorda, «sancisce il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale tra i cittadini e il dovere della Repubblica è rimuovere gli ostacoli che limitano la loro partecipazione alla vita del Paese». Ma questa, nel caso dei docenti precari sardi, diventa «una previsione ignorata dal ministero, visto che i disagi, l’impegno economico e temporale richiesti ai docenti della Sardegna, potrebbero indurre serie difficoltà e persino alla rinuncia da parte degli stessi candidati».

Il caso in Parlamento

Ha parlato di «palese discriminazione» il senatore sardo del Pd, Marco Meloni, che nei giorni scorsi ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al ministro dell’Istruzione Valditara, chiedendogli «di ammettere l’errore» e «intervenire per l’applicazione del principio costituzionale di insularità». Le sedi d’esame, sottolinea l’esponente Dem, sono la Campania, «verso cui parte solo un aereo diretto al giorno e unicamente da Cagliari». O la Liguria, «raggiungibile effettuando scali o con un solo volo diretto che effettua servizio tre giorni a settimana». O le Marche, verso cui «non esiste, ad oggi, un collegamento diretto». Valditara, è la richiesta, «intervenga per applicare il principio costituzionale di insularità, garantendo pari opportunità e tutelando il diritto di non discriminazione» dei sardi.

