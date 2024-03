Concorso per docenti, il 25% ha dato forfait E scoppia il caos sedi 

La lotteria del posto fisso non sbanca: alle prove di lunedì, primo dei cinque giorni di concorso riservati agli insegnanti sardi, il 25 per cento dei candidati non si è presentato. Un quarto dei 1.500 che hanno cominciato a contendersi le 184 cattedre di Infanzia e Primaria. Da oggi e fino a venerdì, invece, il contratto a tempo indeterminato è una partita per 11.203 docenti della Secondaria. Intanto è scoppiata la polemica sulle aule di informatica delle Superiori, sparse in tutta l’Isola e trasformate in sede d’esame. A titolo esemplificativo, ci sono insegnanti cagliaritani a cui il quizzone è stato programmato a Olbia. Da qui è passata almeno una parte dei tanti forfait dati.

Primi numeri

Dunque, gioie e dolori della scuola si ritrovano pure nei numeri del concorso 2024 che nell’Isola assegnerà 14.504 cattedre, il 3,2 per cento del totale nazionale. Lunedì, quando le prove sono cominciate, oltre 370 candidati non hanno risposto all’appello. Ieri c’è stato il secondo giorno di selezioni, riservato agli altri 1.800 docenti di Infanzia e Primaria, ma il dato della partecipazione non si conosce ancora. Si sa invece che i 3.301 candidati totali di queste classi di concorso sono donne per il 97 per cento.

Niente ripescaggio

Chi ha “bucato” l’esame per ragioni di lontananza tra residenza e sede d’esame non può fare nulla. In casi simili, non sono ammessi ricorsi. Una seconda possibilità, con le prove suppletive, verrà concessa solo alle insegnanti incinte o che stanno allattando, condizione da comprovare con un certificato. Tutti gli altri candidati si stanno accontentando di una protesta via mail, fatta rigorosamente senza nome, una segnalazione che «magari non sortirà effetti – è il convincimento dichiarato – ma il problema è annoso e andrebbe risolto».

Caos sedi

Dall’Ufficio scolastico regionale (Usr), Davide Sbressa, dirigente amministrativo, chiarisce come funziona il sistema di assegnazione delle aule ai candidati: «Il parametro della residenza non rientra tra quelli previsti quando si fanno gli abbinamenti». Semplicemente. La procedura del concorso è informatizzata, «con algoritmo», e affidata alla casualità. Tutto avviene sulla piattaforma creata dal Consorzio interuniversitario Cineca, che però si tira fuori dalla faccenda. «Noi abbiamo creato solo il software», dicono dal quartier generale di Bologna. Ma il punto è proprio questo. Quando gli uffici scolastici devono inserire i nomi dei partecipanti al concorso, sono obbligati a seguire unicamente l’ordine alfabetico. La variabile della territorialità non è prevista dal sistema.

La difesa

Francesco Feliziani, il direttore dell’Usr sardo, guarda agli effetti di una procedura differente. «Se si usasse un criterio diverso dalla casualità, si esporrebbero le prove selettive al rischio continuo di ricorsi. In questo modo, invece, l’abbinamento aule-candidati avviene in maniera asettica e il concorso è blindato sotto il profilo dell’imparzialità». Sia Sbressa che Feliziani fanno osservare che «almeno sui concorsi della scuola i partecipanti non sono costretti a viaggiare fuori dalla regione». Un’ultima annotazione sui forfait degli insegnanti sardi: c’entra l’esiguità dei posti a bando, 1.464 cattedre in tutto. Ma anche il limite delle graduatorie: resteranno aperte un solo anno. Poi serve un nuova selezione.

