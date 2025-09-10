Concorso per agenti, corso di preparazione 

Un corso di preparazione al concorso bandito dal Comune per l’assunzione di 47 nuovi agenti della Polizia locale. Lo sta organizzando l’associazione culturale “Scuola di formazione professionale», che ha già dato vita a oltre cento edizioni dello stesso corso e a 23 convegni di formazione e aggiornamento per personale effettivo delle varie forze di polizia. In collaborazione col centro commerciale “I Fenicotteri” in via San Simone, l’associazione ha aperto le iscrizioni per il corso di natura esclusivamente pratica per la preparazione degli aspiranti agenti di Polizia Locale.

Le lezioni

Definito il programma del corso full-immersion, che si articolerà su tre giornate da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Nel primo giorno si organizzeranno nella pratica posti di controllo con la simulazione di infrazioni al codice della strada e quindi contestuale contestazione con i verbali. Saranno anche accertati alcuni reati alla guida. Nel secondo giorno si effettuerà la rilevazione pratica dei sinistri stradali con scrittura dei verbali di contestazione per violazioni delle norme codice della strada oltre che tutta la procedura in caso di sinistro come le misurazioni, l'assunzione di testimonianze e altro. Il terzo giorno si redigeranno gli atti di polizia giudiziaria per reati accertati sia durante i posti di controllo sia nella rilevazione di sinistri stradali.Il docente sarà Andrea Prassini, vice comandante della Polizia locale di Santo Stefano di Magra, in provincia di Spoleto. Al termine verranno rilasciati tutti gli atti di polizia giudiziaria utili per le indagini e l'attestato di frequenza. Iscrizioni: scuolaformazione.corsi.ca@gmail.com o 328.5467479.

RIPRODUZIONE RISERVATA