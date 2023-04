Concorso nazionale, Catte in giuria 

Il musicista nuorese Alessandro Catte, direttore di coro, compositore e cantante, entra nella giuria del 56° concorso nazionale “Trofei città di Vittorio Veneto”. È uno dei più prestigiosi appuntamenti corali, previsto dal 26 al 28 maggio. Per il direttore del coro “I cantori di via Majore” di Nuoro e di quello femminile Ilune di Dorgali l’investitura arriva come premio per il ricco curriculum e un percorso artistico fatto di tante composizioni e progetti realizzati. Catte in passato ha vinto per due volte il “Trofei città di Vittorio Veneto” quando era alla guida del Coro Ortobene, trovando in giuria compositori del calibro di Bepi De Marzi, Mauro Zuccante, Lorenzo Donati o il maestro Giovanni Acciai, per citare alcuni nomi che hanno sempre apprezzato il suo lavoro. Il sindaco Andrea Soddu: «Questo riconoscimento prestigioso premia la professionalità di Alessandro Catte». (g. l.)

