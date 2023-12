Concorso letterario, tutti i premiati 

Tanti studenti di varie parti dell’Isola sono stati premiati ieri mattina nella biblioteca Satta per il concorso letterario “Città di Grazia”, giunto alla seconda edizione. Il concorso, ideato e organizzato dal Comune con il contributo dell’Isre, era rivolto agli allievi delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado della Sardegna. Gli elaborati trattavano vari aspetti, dal paesaggio agli usi e costumi, partendo sempre dalla lettura delle opere deleddiane, sul tema “Grazia Deledda e la Sardegna”. A consegnare i riconoscimenti (pergamene e libri) l’assessore alla Cultura Salvatore Picconi, Simona Mele e la commissione composta da Lucia Becchere, Giovanni Gusai, Chiara Manca. Come migliore disegno o elaborato grafico realizzato dai bambini della scuola primaria hanno ricevuto il primo premio la 4ª B dell’istituto comprensivo Fonni-Mamoiada e Helena Marcias dell’istituto comprensivo 2 di Arzachena. Della stessa scuola alle alunne Melania Azzena, Rebecca Casu, Sara Cavalcante, Lara Giagheddu, Anna Maria Verona della 5ª A è stato assegnato il primo premio per il migliore elaborato scritto individuale o di gruppo. Viviana Erca dell’istituto Borrotzu di Nuoro è la vincitrice della sezione dedicata alla scuola secondaria di primo grado.

