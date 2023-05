Concorso Laore, la rabbia degli idonei: «Pronti a tornare in piazza» 

Da quasi due anni aspettano lo scorrimento della graduatoria, ma ancora non c’è alcun contratto all'orizzonte: gli idonei del concorso indetto da Laore per tecnici e istruttori amministrativi nel 2021 non si arrendono e sono pronti a tornare in piazza.

«L’attuale Giunta regionale è la “Giunta dei concorsi”. La Regione possiede la graduatoria del 2021, che è tutt’oggi in corso di validità, e nonostante ciò ha deciso di bandire dei nuovi concorsi», spiega Francesca Cherchi, portavoce dei colleghi. «L’Ente avrebbe dovuto sopperire all’ammanco del personale acquisendolo dalla graduatoria presente nel sistema Regione, ovvero quella degli amministrativi di Laore».

Per i circa mille idonei indire nuovi concorsi, come per esempio Ras 98, Arpas e Forestas, è uno sperpero di tempo e risorse. «Risulta a tutti politicamente conveniente. I nostri politici possono utilizzarli, infatti, per presentarsi all’elettorato come “coloro che hanno agito per incrementare l’occupazione”. Resta però da chiedersi se bandirne altri sia stata un’azione altrettanto conveniente per i contribuenti. La risposta è semplice, è ovvio non sia stato affatto conveniente», evidenzia ancora Cherchi, ricordando che «l’assessorato al Personale conosce lo stato di grave deficit di organico in cui versano gli uffici regionali, perché non ha disposto subito di sopperire a queste mancanze con l’assunzione degli idonei del concorso Laore?».

