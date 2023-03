Concorso Laore, la rabbia degli idonei 

Da più di un anno aspettano lo scorrimento della graduatoria, ma ancora non c’è alcun contratto all’orizzonte. Non si arrendono e periodicamente tornano in piazza per farsi sentire e avere risposte dalla Regione. L’ultima volta è stata a gennaio a Cagliari sotto il palazzo del Consiglio regionale, ieri, invece, gli idonei del concorso indetto dall'Agenzia Laore per tecnici e istruttori amministrativi nel 2021, si sono dati appuntamento in viale Trieste, davanti alla sede dell'assessorato regionale agli Affari generali.

I motivi

La domanda è sempre la stessa: «Che intenzioni ha la Regione in merito alle prossime assunzioni e all’utilizzo delle graduatorie in essere?». E finché i circa mille idonei di concorso, in attesa di assunzione, non avranno una risposta, torneranno ancora a far sentire la propria voce davanti alle porte della Regione. «Riteniamo sia opportuno avere un confronto con la politica regionale e capire quale sia la loro volontà. A breve ci saranno graduatorie omologhe negli altri Enti, quali criteri di priorità verranno utilizzati? Cosa vogliono fare con noi?», domanda Francesca Cherchi, idonea del concorso e portavoce dei colleghi, «noi abbiamo la necessità di avere un quadro più definito, nella Finanziaria approvata a fine gennaio è passato un emendamento che stanziava due milioni per lo scorrimento delle graduatorie Laore destinato agli idonei tecnici e amministrativi di categoria D e C, quindi ora ci preme capire se si sono dimenticati di noi».

Lo scenario

A oggi, le graduatorie in piedi per Laore sono ben tredici e riguardano diverse figure come agronomi, amministrativi, veterinari, ingegneri, biologi, informatici. amministrativi, geometri, periti agrari e informatici. «Sono tutte pronte all’uso, non a caso l’agenzia le ha rese disponibili per essere utilizzate da altre amministrazioni sia della Regione sia degli enti locali per integrare il proprio organico», aggiunge Alberto Paolucci, uno degli idonei che ieri ha manifestato in viale Trento. «Non si capisce perché molti enti, come Argea, invece, stiano proseguendo a bandire concorsi per l’ assunzione di nuovo personale, anziché attingere da graduatorie già pronte. Per la Regione e le altre agenzie pare ci siano linee di indirizzo che precluderebbe l’ utilizzo della nostra graduatoria ed è per questo che vogliamo risposte», conclude Paolucci.